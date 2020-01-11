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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:23 م

ماذا بعد اعتراف إيران بقصفها الطائرة الأوكرانية وعلى متنها نحو 176 شخصا؟

الطائرة الأوكرانية

اعترفت إيران، صباح اليوم السبت، بالسبب الذي أدى إلى سقوط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي، قرب مطار الإمام خميني بالعاصمة “طهران” وعلى متنها نحو 176 شخصا.

وقال هيئة الأركان الإيرانية، وفقا لما بثه التليفزيون الإيراني، إن الطائرة الأوكرانية سقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من أحد المراكز الحساسة لحرس الثورة الإيراني، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحلق قرب منطقة عسكرية حساسة.

ووفقا لبيان صادر من هيئة الأركان الإيرانية، فقد دخلت الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي، عن طريق الخطأ في دائرة “هدف معاد” بعدما اقتربت من “مركز عسكري حساس” يتبع قوات الحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أن الجيش الإيراني في تلك الأثناء كان في “أعلى متسويات التأهب”، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق.

وأشارت هيئة الأركان الإيرانية، إلى أن الطائرة أصيبت بسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة، مقدمة اعتذارها لما حدث في الطائرة التي سقطت وعلى متنها 176 شخصا قتلوا جميعا.

وأكدت إيران في بيانها، أنه ستتم محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن ذلك، فيما أبدى وزير خارجية إيران، جواد ظريف،  أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم :”يوم حزين. النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة، تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة”.

في سياق متصل، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسف بلاده الشديد للخطأ الكارثي الذي تسبب في سقوط الطائرة الأوكرانية، قائلا :” للأسف خطأ بشريا واطلاقا خاطئا قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأشخاص الأبرياء”.

في المقابل، شدد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم، على ضرورة محاسبة المذنبين الإيرانيين الذين تسببوا في سقوط الطائرة، مطالبا بدفع تعويضات من قبل طهران التي اعترفت بأنها أسقطت “بالخطأ” الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع فتح تحقيق كامل وشامل واعترافا كاملا بالذنب وتعويضا من قبل النظام الإيراني بعد مصرع 176 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وأكد رئيس أوكرانيا، على ضرورة أن تعلن إيران اعترافها الكامل بسقوط الطائرة، وتأكيدها على أنها ستجري تحقيقا كاملا ومفتوحا لتقديم المسؤولين عن هذه الكرثة إلى العدالة، إلى جانب ضرورة إعادة جثث القتلى ودفع تعويض وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية.

ع د

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