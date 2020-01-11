العمل تعلن إطلاق منحة الطوارئ للشهر الثاني



اعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ،عن إطلاق منحة الطوارئ للشباب العاطلين عن العمل للشهر الثاني.



وقالت الوزارة في بيان أنه سيتم البدء بأرسال الرسائل النصية للمشمولين بمنحة الطوارئ من الشباب العاطلين عن العمل الخاصة بالشهر الثاني في الفترة ما بين (10 - 20 كانون الثاني 2020) من قبل شركة سويج.



واوضحت ان منحة الطوارئ تستمر لمدة ثلاثة أشهر والبالغة (١٧٥) الف دينار ، حيث ان اسماء المشمولين بالمنحة تنشر على موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي (www.molsa.gov.iq) وصفحات التواصل الإجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة.



ف.ا