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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:17 م

مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة

مصرف الرافدين


اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية  الإضافية لموظفي دوائر الدولة  التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم  حصرا لدى المصرف .

 وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان  انه: تم صرف سلف الضعف ضعفين  لموظفي دوائر الدولة لاكثر من 500 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلفا شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد ".

وأوضح البيان ان" صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه".

ف.ا
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