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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:17 م

​ العالم يعزي في وفاة السلطان قابوس.. ودول عربية تعلن الحداد

قابوس

قدمت العديد من دول العالم، تعازيها إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وفاته المنية، في ليل الجمعة، فيما أعلنت عدد من الدول الحداد لمدة 3 أيام.
وأكدت جمهورية مصر العربية، على لسان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.
وقالت مصر في بيانها، إن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، مشيرة إلى أن السلطان قابوس يعد زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.
كما نعى الديوان الملكي السعودي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السلطنة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
في سياق متصل، أعلنت الأردن، الحداد 3 أيام على السلطان قابوس بن سعيد، فيما عزت المملكة المتحدة، سلطنة عمان في وفاة السلطن العماني.
وفي وقت سابق، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، اليوم السبت، حالة الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام ، إلى جانب تنكيس الأعلام في الأيام الـ 40 المقبلة.

ع د
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