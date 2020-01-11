بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عاجل.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة حسن الكعبي كندا تطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ مرجع ديني: الميليشيات التابعة لإيران هي من قتلت الشباب وتبث الرعب بين صفوف الشعب العراقي تحليق أمريكي كثيف فوق بعض مناطق بغداد بعد اغتيال عبد الصمد وغالي.. استغلال مقتل سليماني لتصفية نشطاء ومتظاهري العراق العمل تعلن إطلاق منحة الطوارئ للشهر الثاني مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة نائب يدعو البرلمان لتصحيح الأخطاء في قانوني الانتخابات والمفوضية ثم حل نفسه فوراً معمم شيعي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء وفد امريكي لتعليم عبد المهدي القراءة !!‏
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:16 م

نائب يدعو البرلمان لتصحيح الأخطاء في قانوني الانتخابات والمفوضية ثم حل نفسه فوراً

هوشيار عبد الله


أكد النائب هوشيار عبدالله ان عدم التصويت على آلية توزيع الدوائر الانتخابية هو خرق قانوني وفضيحة كبرى للبرلمان، مبيناً ان على البرلمان تصحيح الأخطاء في قانوني الانتخابات والمفوضية ثم حل نفسه فوراً.

وقال في بيان اليوم  ان مجلس النواب شرع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا تنفيذاً لجزء من مطالب المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، وفي كلا القانونين لم يوفق البرلمان ولم ينجز عمله بالشكل الصحيح الذي يلبي مطالب المتظاهرين، فقد شرعنا قانون الانتخابات لكننا حتى الآن لانعرف كيفية توزيع الدوائر الانتخابية ".

 واضاف أنه :" إذا تم اهمال هذا الجانب الخطير الذي أحاله رئيس البرلمان الى اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة ستكون أكبر فضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية، لأنه من غير المعقول ان آلية توزيع الدوائر الانتخابية لاتمر من خلال مجلس النواب ويتم اقرارها بدون موافقة المجلس، كما ان (بدعة) الموافقة من قبل اللجنة القانونية ورئاسة المجلس ستكون البداية لكوارث تشريعية مستقبلاً، علماً بأن الجداول في كل القوانين جزء لايتجزأ من القانون وعدم التصويت على جدول كيفية توزيع الدوائر الانتخابية أكبر خرق قانوني وفضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية ".

وأوضح :" ان البرلمان الحالي يقع على عاتقه فقط تصحيح هذين القانونين، وبعد ذلك يجب حل هذا البرلمان وينتهي دوره نهائيا، بشرط ان يشرعهما بالشكل الصحيح وليس بصيغتهما الحالية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وإعادة النظر في العد والفرز الالكتروني والفائز بأعلى الأصوات "..

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة حسن الكعبي 11 كانون الثاني 2020 03:09 م

عبد المهدي

مصدر : عبد المهدي يلتف على الثورة ويقدم ضمانات جديدة لإقناع الكتل الكردية بإعادة تكليفه 11 كانون الثاني 2020 03:05 م

مروحيات أمريكية

تحليق أمريكي كثيف فوق بعض مناطق بغداد 11 كانون الثاني 2020 01:41 م

الطائرة الأوكرانية

ماذا بعد اعتراف إيران بقصفها الطائرة الأوكرانية وعلى متنها نحو 176 شخصا؟ 11 كانون الثاني 2020 01:23 م

قابوس

​ العالم يعزي في وفاة السلطان قابوس.. ودول عربية تعلن الحداد 11 كانون الثاني 2020 01:17 م

قاسم الطائي

معمم شيعي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء 11 كانون الثاني 2020 01:13 م

طعمة

طعمة: تكرار جرائم الاغتيالات والخطف يكشف ضعف الدولة ومؤسساتها 11 كانون الثاني 2020 01:10 م

اياد علاوي

عاجل.. حسن شويرد بديلا لإياد علاوي في البرلمان بعد تقديم الأخير استقالته 11 كانون الثاني 2020 12:50 م

التعليقات