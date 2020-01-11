معمم شيعي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء





اعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي للمرجع قاسم الطائي، ان الطائي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء.



وقال في بيان ، ان "الطائي تلقى مطالبات كثيرة من قبل المتظاهرين بالترشيح للمنصب، وخاصة من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار، بينوا خلالها عن ثقتهم به وقدرته على انتشال البلد من الواقع الحالي".



وأضاف، ان " الطائي يمتلك برناماج كاملا لهذه المهمة يتضمن القضاء على الفساد وتقديم كل الفاسدين من ٢٠٠٣ ولحد الان للمحاكمة مهما علا شأنهم، كبيرهم وصغيرهم".



وتابع أن المرجع الطائي، يرى أن "هناك امكانية ان يعود العراق، إذا كانت هناك قيادة جادة مخلصة وعادلة ولها القدرة على استثمار ثروات العراق لشعبه لا لسياسييه".



وأكد أن المرجع لم يحسم موقفه بعد من هذا الترشيح لكنه يدرس الموضوع بكل جدية.



ف.ا