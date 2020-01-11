وفد امريكي لتعليم عبد المهدي القراءة !!‏



يبدو ان رئيس الوزراء " المستقيل " عادل عبد المهدي ، لايجيد قراءة الرسائل او انه ‏يقرأها مقلوبة رأسا على عقب ، بحيث تغيب عنه معانيها وما تحمل بين اسطرها ، ‏قبل ان يتكلم وينطق بما يثير السخرية ..‏



عبد المهدي قال بعد تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، ‏انه طلب من الوزير الامريكي ارسال "مندوبين" الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار ‏مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الامريكية من العراق، وان بومبيو ، الذي اكد ‏احترام بلاده لسيادة العراق ، وعده بمتابعة الامر .‏



وقد اوفى بومبيو بوعده بمتابعة الامر ، وجاء رده على عبد المهدي سريعا ، بانه ‏سيبحث مع نظيره الكندي زيادة دور الناتو في العراق ..‏



الادارة الامريكية وجهت اكثر من رسالة ، عبر تصريحات باعلى المستويات ، بدءا ‏بالرئيس ترامب نفسه ، بان قواتها باقية في العراق ..‏



فقد سبق للرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اعلن صراحة عدم نيته سحب قوات بلاده ‏، وقال مانصه :" سحب قواتنا من العراق اسوأ ما يمكن ان يحدث "..وسبقه وزير ‏دفاعه مارك اسبر ، بتأكيده :" ان الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق ". ‏واخيرا وضعت وزارة الخارجية الامريكية، امس الجمعة، النقاط على الحروف بتأكيد ‏المتحدثة باسمها مورغان اورتيغوس :" ان اي وفد يتوجّه الى العراق سيكون مكلّفاً ‏بمناقشة افضل وسيلة لاعادة تأكيد شراكتنا الستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب ‏القوات". ‏



وقد يكون المندوبون الذين طلب عبد المهدي ارسالهم ، من ضمن الوفود التي ترسلها ‏اميركا ، ولكن ليس لمناقشة آلية الانسحاب ، بل لتعليم عبد المهدي كيفية قراءة ‏الرسائل ..‏

ف.ا