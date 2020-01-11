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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:11 م

وفد امريكي لتعليم عبد المهدي القراءة !!‏

مايك بومبيو


يبدو ان رئيس الوزراء " المستقيل " عادل عبد المهدي ، لايجيد قراءة الرسائل او انه ‏يقرأها مقلوبة رأسا على عقب ، بحيث تغيب عنه معانيها وما تحمل بين اسطرها ، ‏قبل ان يتكلم وينطق بما يثير السخرية ..‏

عبد المهدي قال بعد تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، ‏انه طلب من الوزير الامريكي ارسال "مندوبين"  الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار ‏مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الامريكية من العراق، وان بومبيو ، الذي اكد  ‏احترام بلاده لسيادة العراق ، وعده بمتابعة الامر .‏

وقد اوفى بومبيو بوعده بمتابعة الامر ، وجاء رده على عبد المهدي سريعا ، بانه ‏سيبحث مع نظيره الكندي زيادة دور الناتو في العراق ..‏

الادارة الامريكية وجهت اكثر من رسالة ، عبر تصريحات باعلى المستويات ، بدءا ‏بالرئيس ترامب نفسه ، بان قواتها باقية في العراق ..‏

فقد سبق للرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اعلن صراحة عدم نيته سحب قوات بلاده ‏، وقال  مانصه :" سحب قواتنا من العراق اسوأ ما  يمكن ان يحدث  "..وسبقه وزير ‏دفاعه  مارك اسبر ، بتأكيده  :" ان الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق ". ‏واخيرا وضعت وزارة  الخارجية الامريكية، امس الجمعة، النقاط على الحروف بتأكيد  ‏المتحدثة باسمها  مورغان اورتيغوس :" ان اي  وفد يتوجّه الى العراق سيكون مكلّفاً ‏بمناقشة افضل وسيلة لاعادة تأكيد شراكتنا الستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب ‏القوات". ‏

وقد يكون المندوبون الذين طلب عبد المهدي ارسالهم ، من ضمن الوفود التي ترسلها ‏اميركا ، ولكن ليس لمناقشة آلية الانسحاب ، بل لتعليم عبد المهدي كيفية قراءة ‏الرسائل ..‏

 

ف.ا

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