جواز السفر العراقي قبل الاخير عالميا



احتل جواز السفر العراقي، المرتبة قبل الاخيرة ، في تصنيف جوازات السفر في العالم بحسب مؤشر هينلي.



واطلق مؤشر "هينلي" العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري، تقريره الاول في العقد الجديد، واحتل فيه الجواز الياباني الصدارة ، اذ يوفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم دون الحصول على تأشيرة مسبقاً أو بتأشيرة لدى الوصول.وجاء السنغافوري بالمركز الثاني، بتوفيره الدخول إلى 190 دولة، ثم الكوري الجنوبي والالماني في المركز الثالث، إذ أنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة.



وجاء الجواز العراقي في المركز قبل الاخير ، متقدما على افغانستان .



ف.ا