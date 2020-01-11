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السبت, 11 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:59 م

مسؤول محلي: المناطق الغربية تضم كميات كبيرة من القنابل غير المنفلقة

قنابل- صورة تعبيرية

اكد قائمقام قضاء راوة بمحافظة الانبار حسين العكيدي :"  ان المناطق الغربية مازالت تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل غير المنفلقة رغم مرور اكثر من ثلاثة اعوام على تحريرها من ارهابيي داعش .

وقال العكيدي في تصريح صحفي :" ان قضاء راوة مازالت مناطقه  تعاني من وجود كميات كبيرة من  القنابل غير المنفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على القضاء ".

واضاف :" ان  القوات الامنية ابطلت مفعول المئات من الاجسام المفخخة ، الا ان اعدادا  اخرى كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات مازالت مطمورة تحت الارض ، والقوات الامنية على علم ودراية بوجودها الا انها تحتاج الى  فرق عديدة من مكافحة المتفجرات لابطال مفعولها ".

ف.ا
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