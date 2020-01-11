مسؤول محلي: المناطق الغربية تضم كميات كبيرة من القنابل غير المنفلقة



اكد قائمقام قضاء راوة بمحافظة الانبار حسين العكيدي :" ان المناطق الغربية مازالت تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل غير المنفلقة رغم مرور اكثر من ثلاثة اعوام على تحريرها من ارهابيي داعش .



وقال العكيدي في تصريح صحفي :" ان قضاء راوة مازالت مناطقه تعاني من وجود كميات كبيرة من القنابل غير المنفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على القضاء ".



واضاف :" ان القوات الامنية ابطلت مفعول المئات من الاجسام المفخخة ، الا ان اعدادا اخرى كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات مازالت مطمورة تحت الارض ، والقوات الامنية على علم ودراية بوجودها الا انها تحتاج الى فرق عديدة من مكافحة المتفجرات لابطال مفعولها ".



ف.ا