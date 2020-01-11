عاجل.. حسن شويرد بديلا لإياد علاوي في البرلمان بعد تقديم الأخير استقالته ع د Copy أخبار متعلقة إياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون باستقالة عبد المهدي عاجل.. احتفالات وألعاب نارية في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته بعد استقالة الدخيلي.. مصدر: الحلبوسي ينوي تقديم استقالته من رئاسة البرلمان الجبوري يتقدم باستقالته على خلفية تسريبات تسجيلات له بقمع المتظاهرين في بابل وزير الصناعة يرفض الاستقالة ويصف استبداله بالاستهداف السياسي