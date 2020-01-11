رغم مرور 5 سنوات على استعادة مناطقها .. 10 آلاف اسرة في ديالى مازالت نازحة !



كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، عن وضع خطة لاعادة 10 الاف اسرة نازحة لمناطقها المستعادة داخل المحافظة.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان 10 الاف اسرة في ديالى لاتزال نازحة رغم اعلان استعادة مناطقها منذ 5 سنوات لاسباب ، ما انعكس سلبا على وضعها الانساني ، خاصة وانها تعيش في مخيمات او عشوائيات تعاني بالاساس من مصاعب خدمية ، ناهيك عن ارتفاع معدلات الفقر الحاد في صفوف النازحين ".



واضاف :" ان ملف عودة النازحين يحظى بمتابعة من قبلنا ولدينا تنسيق مع قيادة عمليات ديالى من اجل تنظيم اعادة الاسر وفق برنامج سيجري اعتماده خلال 2020 من اجل انهاء ازمة النازحين واغلاقه كونه يحمل ضرورة انسانية وامنية في آن واحد ".



ف.ا