محلل سياسي: إيران ترغب في التفاوض مع أمريكا بشأن النووي

قال الدكتور مازن التميمي، المحلل السياسي ، إن أمريكا وكذلك إيران يحاولان استخدام كل أوراقهما للضغط على بعضهم لبعض، حيث تريد طهران أن يكون لها وجود في المنطقة خصوصا في لبنان وسوريا والعراق.



وأضاف المحلل السياسي ، في تصريحات له أن العراق بالنسبة لإيران معركة مصير ووجود، لأن بغداد بمثابة الحديقة الخلفية والقاعدة التي تنطلق منها المشروع الفارسي الصفوي، حيث تمددت إيران من خلال بغداد وأصبحت قوة مؤثرة على كل جيرانها، وبالتالي فإن العراق مسألة مصيرية بالنسبة لإيران، وإذا طردت من العراق ستطرد من كل المنطقة، لأن العراق القاعدة الأساسية لإيران.



وتابع :”ولذلك تستخدم إيران أدواتها في العراق وسوريا ولبنان، وتريد أن يكون لها موقف تفاوضي عندما يتم الاتفاق على الجلوس حول مائدة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أرادت أن تتنازل عن النووي، بحيث يكون لهذا التنازل ثمن”.



واستطرد قائلا :”الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضعف وتضرب دور إيران في العراق وباقي دول المنطقة لكي تخلق حالة ضغط عليها فيما يتعلق بالنووي, لأن دونالد ترامب وإدارة الرئيس الأمريكي والمجتمع الدولي لن يسمحوا لإيران امتلاك السلاح النووي، ولذلك سيستمر التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون الشعب العراقي هو الخاسر الأول، ولذلك أبناء العراق يدفعون الثمن الآن”.

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