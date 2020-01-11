محاولات للوصول الى اقل عجز مالي في الموازنة المقبلة

اعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان لجنة تابعة لوزارة المالية تعمل حالياً على اعادة النظر بتقدير نفقات وايرادات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020.



وقال صالح، في تصريح صحفي :" ان لجنة اعادة النظر بتقدير النفقات وفحص الايرادات التابعة لوزارة المالية، تعمل على الوصول الى اقل عجز مالي لموازنة 2020، يقترب من معطيات قانون الادارة المالية، التي تتطلب توفر غطاء يمكنه ايفاء التعزيزات المالية ".



واضاف انه :" من الصعوبة التوصل الى هندسة تنهي العجز في المالية العامة الريعية، لكن لا بد من بلوغ تقديرات مالية توفر الاستدامة، اي القدرة على مواجهة اية حالات من العسرة في الصرف ناجمة عن متطلبات مفاجئة خلال السنة المالية ".

ف.ا