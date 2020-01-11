أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية اليوم

يرصد موقع بغداد بوست الإخباري أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية لليوم السبت وهي كالتالي . سعر بيع الدولار = 122.500 دينار. سعر شراء الدولار = 121.500 دينار. Copy أخبار متعلقة استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ببورصة الكفاح استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ببورصة الكفاح استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ببورصة الكفاح استقرار أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية