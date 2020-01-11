الكربولي : الحكومات المحلية والاجهزة الامنية متواطئة مع "عصابات الاحزاب

"



اتهم عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الحكومات المحلية والاجهزة الامنية بالتواطؤ مع ما سماها " عصابات الارهاب الحزبية ".



وقال الكربولي في بيان صحفي :" ان اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في محافظة البصرة ، يعد اصرارا ارهابيا على اسكات صوت الحق".



واضاف :" ان الصمت الحكومي والامني امام تصاعد وتيرة عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين والاعلاميين ، وآخرها اليوم باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة وهما يؤديان دورهما الوطني في نقل صوت العراقيين من ساحة تظاهرات البصرة، يؤكد تواطؤ الحكومات المحلية والاجهزة الامنية مع عصابات الارهاب الحزبية المكلفة بتكميم الافواه"..



ف.ا