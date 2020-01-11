الثقافة النيابية تدين قتل عبد الصمد وغالي في البصرة .. وتطالب بالكشف عن الجناة

دانت لجنة الثقافة والسياحة والاثار، في مجلس النواب، اليوم السبت، الجريمة البشعة التي تعرض لها الاعلامي مراسل قناة دجلة الفضائية احمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي أثر تغطيتهم التظاهرات في محافظة البصرة، مطالبة الحكومة والاجهزة الامنية بالكشف عن الجناة.



وقالت اللجنة في بيان لها، “اننا ندين الجريمة البشعة التي اقترفتها جهات مجهولة بقتل مراسل قناة دجلة الفضائية الاعلامي الشهيد احمد عبد الصمد والمصور الصحفي الشهيد صفاء غالي أثر تغطيتهم التظاهرات في محافظة البصرة”.



واعربت اللجنة باسم اعضائها عن “بالغ حزنهم واسفهم أثر تلقيهم نبأ استشهاد الفقيدين باغتيال غادر طالهما بعد تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة مساء أمس الجمعة”.



وأكدت على “وجوب ان تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في الحفاظ على أرواح المواطنين عموما والإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة عبر الوسائل التي يعملون بها على وجه الخصوص لأنهم يحملون رسالتهم المهنية”، مشددين على ضرورة “الكشف عن الجناة والتصدي لمحاولة المجرمين استغلال الظروف الراهنة بإزهاق أرواح الأبرياء تحت مسميات عديدة”.



وشهدت محافظة البصرة يوم أمس الجمعة مقتل الإعلامي احمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي التميمي، بهجوم مسلح من قبل مجهولين وسط المحافظة بالقرب من قيادة الشرطة.

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