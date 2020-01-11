رئيس أوكرانيا يطالب بتعويضات واعتذارات بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أنه يتوقع تحقيقا كاملا من إيران فى حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قائلا: "نتوقع اعترافا إيرانيا كاملا بالذنب وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة"، مطالبا بتعويضات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة البوينج الأوكرانية وتقديم اعتذارات رسمية من إيران عبر القنوات الدبلوماسية.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، أصدرت بيانا، فى وقت سابق اليوم، أكدت فيه محاسبة الأطراف المسئولة عن سقوط الطائرة الأوكرانية.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قالت هيئة الأركان الإيرانية، فى بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فى إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة، منوها بأن الجيش كان فى أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق فى الخطأ الذى لا يغتفر، الذى أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، فى كارثة أودت بحياة 176 شخصا.