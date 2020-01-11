مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور البارزاني، مع وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، هاتفياً، ، العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وقال مسرور البارزاني في تغريدة على تويتر: "اتصال مثمر مع وزير الطاقة الأمريكي، تحدثنا خلاله عن العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة في مجال الطاقة.".



وأضاف: "سنبقى في اتصال مستمر وسنعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأمريكي في مجال طاقة كردستان".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أن الوزير أعرب خلال المكالمة الهاتفية مع مسرور البارزاني عن دعمه "لتوسيع دور شركات الطاقة الأمريكية العاملة في إقليم كردستان العراق".



وأشارت الوزارة إلى أن "وزير الطاقة ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على جعل التنسيق على رأس أولويات العمل بغية ترشيخ أمن الطاقة في إقليم كردستان.

ف.ا