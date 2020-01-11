السفارة الاميركية: وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش



قالت السفارة الأمريكية في بغداد، أن الوجود العسكري لبلادها في العراق، هو لمواصلة القتال ضد عناصر تنظيم "داعش.



واوضحت السفارة في ، ان "وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش وكما قال الوزير الخارجية، نحن ملتزمون بحماية مواطنين الولايات المتحدة.



وأضافت أن "العراقيين وشركاءنا في التحالف، لا لبس فيما يتعلق بأهمية مهمة دحر تنظيم داعش في العراق، وفي هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل السبل لإعادة الالتزام بشراكتنا الإستراتيجية - وليس لمناقشة انسحاب القوات، ولكن موقفنا المناسب من وجود قوة في الشرق الأوسط.



ف.ا