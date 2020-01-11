نائب يكشف تفاصيل زيارة عبد المهدي الى أربيل.. و يؤكد: تهدف الى أمرين

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , السبت , ان زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي تهدف الى أمرين أساسيين, فيما أشار الى ان اختيار رئيس الحكومة المقبل مازال موضع خلاف بين الكتل السياسية.

وقال المسعودي في تصريح له ، ان “زيارة عبد المهدي الى أربيل تهدف الى أمريين أساسيين أولهما البحث في وضع ترتيبات لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد , اما الامر الثاني البحث في حث الاكراد على دعمه بإعادة الثقة له للمرحلة المقبلة ” , مبينا ان ” الحزب البارتي الذي يتزعمه مسعود البارزاني مازال داعما لعبد المهدي”.

وأضاف، ان”الكتل السياسية ورغم تعقيدات الظروف الأمنية والسياسية وضغط المحتجين وكذلك ضغط المرجعية الرشيدة مازالت مختلفة وغير متوافقة على تسمية رئيس الحكومة المقبل”.

يذكر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وصل صباح اليوم , السبت , الى أربيل في زيارة لم يكشف عن مضمونها .

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