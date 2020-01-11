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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:06 م

العراق يبعث شكوى لمجلس الأمن ضد إيران

مجلس الأمن الدولي


وجه العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ، ضد إيران، معتبراً قصف الأراضي العراقية "أمراً مرفوضاً ينتهك مبادئ حسن الجوار."، 

وجاء في الشكوى الموقعة من مندوب العراق في مجلس الأمن محمد بحر العلوم: "لاحقاً برسالتنا المؤرخة في 6-1-2020 بشأن انتهاك سيادة العراق التي قامت بها القوات العسكرية الأمريكية بتاريخ 3-1-2020، وبناء على تعليمات من حكومة بلادي اكتب إليكم مرة أخرى لخرق آخر تعرضت له الأراضي العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8-1-2020، بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وقوات للتحالف الدولي".

وأضاف: "قصف الأراضي العراقية من قبل  ايران  بحجة الدفاع عن النفس وتحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أمر مرفوض ويمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً لمبادئ حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع: "نكرر التأكيد على أن أرض العراق لم ولن تكون تهددياً لأمن وسلامة دول الجوار، وأن العراق يرفض إقحامه في صراعات إقليمية ودولية وأن تكون أراضيه ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، إذ تعد هذه التصرفات والانتهاكات أعمالاً استفزازية واضحة على العراق دولة وحكومة وشعباً، وتعرض سلمه وسيادته ووحدة أراضيه وأمنه الاجتماعي لخطر كبير ويضع العراق كساحة حرب محتملة مدمرة في المنطقة والعالم بأسره". 

وأشار إلى أن "العراق يدعو المجتمع الدولي إلى الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة أراضيه، كما يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة وحلحلة الأزمات التي تعاني منها ومنع تدهور الوضع الهش فيها".

كما طلب من مجلس الأمن "شجب خرق الأطراف المتنازعة لسيادة العراق وتهديد أمنه واستقراره.

ف.ا
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