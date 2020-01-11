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السبت, 11 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:05 م

اعتقال إيراني مسلح بسكاكين قرب منتجع ترامب في فلوريدا

الشرطة الأمريكة

اعتقلت شرطة مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، رجلا إيرانيا يحمل بحوزته عددا من السكاكين ومبلغا ماليا يتجاوز 22 ألف دولار، على جسر يبعد عن منتجع مارالاغو، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب، أربعة أميال فقط.

وقال ضابط في قسم شرطة بالم بيتش، إن الرجل أوقف على جسر فلاغلر ميموريال، صباح الجمعة، وأنه يحمل الجنسية الإيرانية، واسمه، بحسب جواز سفره، مسعود ياريويل زوله.

ونقلت صحيفة "بالم بيتش ديلي نيوز" المحلية، عن الضابط مايكل أوغرودنك، من شرطة المدينة، أن المشتبه به ترك سيارته في مرآب مطار بالم بيتش، وأن شرطة المدينة تتعاون مع جهات أمنية أخرى من أجل التحقيق.

وهذا الحادث هو واحد ضمن سلسلة من التوقيفات المشابهة وقد طالت عددا من الأشخاص خلال العام الماضي.

فقد أوقف جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس، يوم الاثنين الفائت، رجلا، لكن الجهاز يمتنع عن إعطاء أي تفاصيل عن إجراءاته في هذا الصدد.

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