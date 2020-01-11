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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:03 م

علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب نتيجة "فشل" المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي

اياد علاوي

 اعلن زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي  استقالته من عضوية مجلس النواب  نتيجة  ما سماه فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.

ف.ا
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