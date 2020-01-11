علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب نتيجة "فشل" المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي

اعلن زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي استقالته من عضوية مجلس النواب نتيجة ما سماه فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري. ف.ا Copy أخبار متعلقة إياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب نائب كردي ينتقد اداء هيئة النزاهة في الاقليم محلل سياسي : الحلبوسي فشل في رئاسة البرلمان وكان سببا بتدمير السلطة التشريعية اللكاش يدعو العبادي لأداء اليمين وممارسة دوره الرقابي بالبرلمان وليس بـ"التغريدات" "سائرون": مجلس النواب اخفق في تمرير التشريعات المهمة البرلمان يحمل حكومة عبد المهدي مسؤولية اخفاقه في اداء دوره