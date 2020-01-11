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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:01 م

الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على ايران

علم أمريكا

فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران ردا على هجومها الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق هذا الأسبوع  متعهدة  بمزيد من تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران الانخراط في ما وصفته بأنها "أعمال إرهابية.

وتضمنت العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والنسيج الإيرانية بالإضافة إلى كبار المسؤولين الإيرانيين الذين قالت واشنطن إنهم متورطون في الهجوم الذي شن يوم 8 يناير على قواعد عسكرية تضم القوات الأمريكية.

وتم الإعلان عن هذه العقوبات من قبل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الذي ظهر في البيت الأبيض إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو.

ف.ا
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