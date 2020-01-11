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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 12:00 م

اليوم.. ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على توتنهام في البريميرليج

ليفريول

 يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على توتنهام بملعبه الجديد في لندن، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من “البريميرليغ”، في إطار سعي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990.
ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز 6 برصيد 30 نقطة.
ويدخل “الريدز” اللقاء بالقوة الضاربة، وعلى رأسهم محمد صلاح، فيرمينو، فان دايك، وساديو ماني.
ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، في إلحاق أول خسارة بفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نجح “الريدز” في الفوز بكل مبارياتهم حتى الآن، والتعادل مرة واحدة فقط مع مانشستر يونايتد، بجانب الثأر من خسارة الدور الأول عندما فاز “الريدز” 2-1 في أنفيلد، بعدما قلبوا تأخرهم بهدف أحرزه هاري كين في الدقيقة الأولى، إلى فوز 2-1 عن طريق هندرسون، ومحمد صلاح من ركلة جزاء.
وستكون المواجهة هي الأولى لمورينيو ضد يورغن كلوب منذ إقالة المدرب البرتغالي من تدريب مانشستر يونايتد، كما أن البرتغالي لم يفز سوى مرتين فقط على كلوب، خلال آخر 10 مواجهات بينهما.
واعترف مورينيو الذي يغيب عنه هدافه هاري كين لإصابة ستبعده حتى نيسان المقبل بصعوبة المهمة، حيث اعتبر ليفربول أفضل فريق في العالم الآن.
وفي نفس الجولة، تقام 6 مباريات أخرى، تجمع كريستال بالاس مع آرسنال، ثم 5 مباريات تجمع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي، وليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، وتشيلسي ضد بيرنلي، وإيفرتون ضد برايتون، وولفرهامبتون ضد نيوكاسل.

ع د


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