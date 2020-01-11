بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
كندا تطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ مرجع ديني: الميليشيات التابعة لإيران هي من قتلت الشباب وتبث الرعب بين صفوف الشعب العراقي تحليق أمريكي كثيف فوق بعض مناطق بغداد بعد اغتيال عبد الصمد وغالي.. استغلال مقتل سليماني لتصفية نشطاء ومتظاهري العراق العمل تعلن إطلاق منحة الطوارئ للشهر الثاني مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة نائب يدعو البرلمان لتصحيح الأخطاء في قانوني الانتخابات والمفوضية ثم حل نفسه فوراً معمم شيعي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء وفد امريكي لتعليم عبد المهدي القراءة !!‏ "صنع في العراق" في نقابة المدربين العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 11 كانون الثاني 2020 11:57 ص

العراق يشكو إيران لمجلس الأمن.. وواشنطن تعدل خططها وتفرض عقوبات على النظام الإيراني

خامنئي وبومبيو

وجّه العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، معتبراً قصف الأراضي العراقية أمراً مرفوضاً ينتهك مبادئ حُسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية، أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، وطلبت بغداد من واشنطن إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.

إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة انسحاب القوات.

إلى ذلك دعت الدول الأوروبية، أمس، إلى تجنب التصعيد بين أمريكا وإيران، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات شملت قطاع التصنيع و8 شخصيات إيرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة انسحاب قواتها مع السلطات العراقية، في حين فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شخصيات إيرانية على صلة بالهجوم الأخير على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغوس في بيان في هذه المرحلة، أي وفد يتوجّه إلى العراق سيكون مكلّفاً مناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات.

وشددت اورتيغوس على أن وجودنا العسكري في العراق هدفه مواصلة قتال تنظيم «داعش»، وكما قال وزير الخارجية، نحن مصمّمون على حماية الأمريكيين والعراقيين والشركاء في التحالف.

وأضافت أن واشنطن تريد مناقشة ليس فقط مسألة الأمن، إنما أيضاً مسألة شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية مع بغداد. وقالت نريد أن نكون صديقاً وشريكاً للعراق الذي يتمتع بالسيادة والمزدهر والمستقرّ.

على صعيد آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على النظام الإيراني، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء.

وذكر منوتشين، أن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أمراً يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين.

وأضاف منوتشين، أن الإجراءات الجديدة تشمل عقوبات خاصة تستهدف 17 أكبر منتج إيراني للحديد والصلب و3 شركات متمركزة في جزر سيشال وسفينة مرتبطة بنقل المنتجات.

من جانبه، قال بومبيو، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

بعد اغتيال عبد الصمد وغالي.. استغلال مقتل سليماني لتصفية نشطاء ومتظاهري العراق 11 كانون الثاني 2020 01:28 م

عبد المهدي

عبدالمهدي يخذل العراقيين مجددا.. متذبذب الشخصية وعنده ضحالة في المستوى السياسي 11 كانون الثاني 2020 12:51 م

5

التظاهرات الشعبية تستعيد زخمها في العراق.. وتنديد بانتهاك سيادة البلاد 11 كانون الثاني 2020 12:38 م

IMG-20200111-WA0004

عن طريق دعم المساجد والحسينيات.. إيران تغتال الصحفيين الداعمين للثورة العراقية بالخارج 11 كانون الثاني 2020 03:13 ص

العراقيون في ساحة التحرير

المرجعية الدينية سلاحا " للاجهاض" ..محاولات خبيثة لانهاء تظاهرات الاحتجاج السلمية 10 كانون الثاني 2020 05:31 م

تظاهرات العراق

مئات العراقيون يتوافدون إلى ساحات التظاهرات.. للمشاركة في مليونية كانون وإحياء الثورة من جديد 10 كانون الثاني 2020 05:20 م

ساحة التحرير

تظاهرات العراق تدخل يومها المائة.. والمتظاهرون يخرجون اليوم في "مليونية كانون" 10 كانون الثاني 2020 03:27 م

قاسم سليماني وعصابات ايران في كل مكان

سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب بسوريا.. وارتكب أكبر مجزرة ضد الإنسانية في حلب 10 كانون الثاني 2020 12:38 م

التعليقات