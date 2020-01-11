نائب: البرلمان سيصوت على هذه القوانين المهمة خلال جلسة اليوم

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عزم البرلمان التصويت على قوانين في غاية الاهمية في جلسة اليوم، مبينا ان مجلس النواتب سيحث سيادة البلاد خلال الجلسة.

وقال البلداوي في تصريح له ان “مجلس النواب مستمر في عمله بعد تمديد عمله التشريعي لحين انجاز مشاريع القوانين المهمة”.

واضاف ان “مجلس النواب يعتزم التصويت على قوانين في غاية الاهمية مثل الضمان الصحي والادارة المالية وغيرها من القوانين اليوم”.

واوضح كريم ان “الاوضاع السياسية في البلاد والاعتداء الاميركي اجل تشريع القوانين في المدة المقبلة وانه عازم على الاستمرار في عمله وسيحث كذلك سيادة العراق والتصريحات الاميركية الاخيرة بهذا الشان”.

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