التعليم النيابية تدعو “السهيل” لإعلان عدم رسوب للجامعات والمعاهد هذا العام

دعت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائبة غيداء كمبس، السبت،وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الى اعلان سنة عدم رسوب للجامعات والمعاهد.

وقالت كمبش في تصريح لها،انها” تلقت مناشدات من مئات الطلاب من مختلف جامعات ومعاهد البلاد تدعو الى اعلان العام الدراسي 2018-2019 سنة عدم رسوب من اجل انقاذ مستقبل الاف الطلبة المرقنة قيودهم بمادة او مادتين واعطاءهم حق تحميلها للموسم الدراسي الحالي”.

واضافت كمبش،ان” ظروف الطلبة صعبة جدا في ظل ما تمر به البلاد من ازمات متعددة”، داعية وزير التعليم الى “اعلان الموسم الدراسي 2018-2019 عدم رسوب للجامعات والمعاهد لانقاذ مستقبل الاف الطلبة ودفعهم للعودة الى مقاعد الدراسة من جديد”.

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