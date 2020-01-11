اصابة اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة





اصيب اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى.



وقال مصدر امني " ان اربعة من عناصر الحشد اصيبوا بجروح اثر حادث سير وقع على طريق رئيس قرب بعقوبة وتم نقلهم الى المستشفى.



