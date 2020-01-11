اصابة اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة

اصيب اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى. وقال مصدر امني " ان اربعة من عناصر الحشد اصيبوا بجروح اثر حادث سير وقع على طريق رئيس قرب بعقوبة وتم نقلهم الى المستشفى. Copy أخبار متعلقة 12 جريحا في حادث سير على طريق بغداد ـ كركوك مصرع وإصابة أربعة من الزائرين بحادث سير في بابل مقتل 10 زوار ايرانيين واصابة 28 في حادث سير في واسط الدفاع المدني: إنقاذ شخصين وإخراج جثة شخص ثالث من حادث سير في بغداد انشقاقات عميقة داخل ميليشيا الحشد .. والحكومة تلوح بلجم الفصائل "المتمردة" !! حادث سير يودي بحياة لاعب عراقي