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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 11:48 ص

اصابة اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة

حوادث المرور
صورة ارشيفية


 اصيب اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى. 

وقال مصدر امني  "  ان اربعة  من عناصر  الحشد اصيبوا بجروح اثر حادث سير وقع على طريق رئيس قرب بعقوبة وتم نقلهم الى المستشفى.

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