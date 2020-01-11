إياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

أعلن إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان، استقالته من عضوية البرلمان نتيجة "عدم التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان صحفي، إن علاوي قرر الاستقالة من عضوية البرلمان نتيجة الفشل في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.

ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.