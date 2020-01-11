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السبت, 11 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 كانون الثاني 2020 10:29 ص

هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً لعُمان

هيثم بن طارق

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين القانونية صباح اليوم السبت أمام مجلس عُمان، سلطاناً لعمُان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأعلن التلفزيون العماني تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطانا للبلاد.

وعقد مجلس عُمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطان هيثم بن طارق، تأكيده على المضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

يذكر أن سلطان عُمان الجديد، هو ابن عم السلطان قابوس، تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

وكان السلطان قابوس بن سعيد توفي فجر السبت، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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