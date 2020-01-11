الآلوسي معزيا باستشهاد عبد الصمد وغالي: الخزي والعار للطرف الثالث

قدم النائب السابق مثال الآلوسي، تعازيه لذوي شهداء قناة دجلة ، مؤكد أن الخزي والعار سيلحق بالطرف الثالث.

وقال الآلوسي في بيان، "نعزيكم بهذا الحدث الجلل والرحمة والغفران لشهداء قناة دجلة والصحافة والخزي والعار للطرف الثالث الخبيث المجرم ولحكومة جبانة وليد الغدر التي طالت الشهيد أحمد عبد الصمد والمصور الصحفي الشهيد صفاء غالي والذين ".

وأضاف أن " الشهيدين كانا في واجبهم الوطني لنقل الصورة الحقيقية للرأي العام العراقي وفضح سياسيين الجريمة والفساد بأحزابهم وميليشياتهم الإرهابية ، خالص التعازي لأسرتي الشهيدين ولأسرة قناة دجلة والأسرة الصحفية البصرية والعراقية وانا لله وانا اليه راجعون ".