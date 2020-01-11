استئناف البصرة: المحاكم المختصة بالجرائم الإرهابية ستتولى التحقيق في اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد

أعلنت محكمة استئناف البصرة الاتحادية، أنها ستكلف محكمة تحقيق البصرة الثالثة المختصة بنظر الجرائم الإرهابية بالتحقيق في قضية أحمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي التميمي.

وقالت المحكمة في بيان، إنه "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الصحفي احمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي التميمي في حادث اغتيال ارهابي جبان ".

وأضافت أن "محكمة تحقيق البصرة الثالثة المختصة بنظر الجرائم الارهابية ستتولى التحقيق في القضية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل ".