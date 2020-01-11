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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 كانون الثاني 2020 10:08 ص

ترامب: إيران كانت تنوي استهداف 4 سفارات أميركية

الرئيس ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران خططت لاستهداف سفارة أميركا في بغداد، وكانت تهدف بقيادة سليماني إلى مهاجمة 4 سفارات أميركية أخرى.

جاء ذلك في رد منه على سؤال حول سبب استهداف بلاده لقائد ميليشيا "فيلق القدس" الإيرانية قاسم سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية: "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد".

وأضاف "يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت 4 سفارات".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في تصريح سابق، أن بلاده كانت مستعدة للذهاب إلى الحرب مع إيران، عندما أطلقت طهران 16 صاروخاً على قواعد عسكرية في العراق.

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