الامن والدفاع البرلمانية : معظم اسلحة العراق الجوية غير جاهزة



اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية :" ان منظومات الدفاع الجوي العراقية غير مؤهلة لحفظ اجواء العراق من اي اختراقات قد تحدث "، داعية الى التحرك نحو روسيا لتزويد البلاد بهذه المنظومات.



وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح صحفي :" طالبنا قادة الدفاع الجوي خلال لقائنا بهم ، بالتحرك السريع تجاه روسيا لاستيراد منظومات دفاع جوي للحفاظ على السيادة ومنع اي خرق جوي قد يحدث ".



واضاف :" ان اسلحة الدفاع الجوي دفاعية وليست هجومية ، وبامكان اية دولة ان تمتلكها، اضافة الى ان معظم دول الجوار تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة ".



واوضح سروط :" ان معظم الاسلحة الجوية العراقية غير جاهزة ، اذ ان جاهزية السلاح العراقي قد تصل الى 51% ، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتزويد العراق بمنظومات متطورة"، مشيرا الى :" ان هناك مفاوضات مع روسيا لتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي ، لكن نتائج هذه المفاوضات مازالت غير واضحة"..



ف.ا