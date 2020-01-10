بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
السفارة الفرنسية في العراق تدين اغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي إصابة 25 متظاهرا أثناء تدخل قوات مكافحة الشغب في واسط علاوي مغردا: لن أرشح لرئاسة الوزراء والأمر متروك للشعب سياسي يدعو حكومة عبد المهدي إلى سحب أسلحة الميليشيات قبل المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية مصرع وإصابة 11 شخصا بحادث سير مروع على في ديالى هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب إيران هوشيار عبدالله يطالب عبد المهدي بمغادرة منصبه في أسرع وقت ممكن استمرار الإضراب في مدارس محافظة الديوانية باستثناء "الابتدائية" طلاب متظاهرون يغلقون بوابة جامعة الكوفة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 05:23 م

الامن والدفاع البرلمانية : معظم اسلحة العراق الجوية غير جاهزة

عباس سروط

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية :" ان منظومات الدفاع الجوي العراقية غير مؤهلة لحفظ اجواء العراق من اي اختراقات قد تحدث "، داعية الى  التحرك نحو روسيا لتزويد البلاد بهذه المنظومات.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح صحفي :"  طالبنا قادة الدفاع الجوي خلال لقائنا بهم ، بالتحرك السريع تجاه روسيا لاستيراد منظومات دفاع جوي للحفاظ على السيادة ومنع اي خرق جوي قد يحدث ".

واضاف :" ان  اسلحة الدفاع الجوي دفاعية وليست هجومية ، وبامكان اية  دولة ان تمتلكها، اضافة الى ان معظم دول الجوار تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة ".

واوضح  سروط :" ان معظم الاسلحة الجوية العراقية غير جاهزة ، اذ  ان جاهزية السلاح العراقي قد تصل الى 51% ، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتزويد العراق بمنظومات متطورة"، مشيرا الى :" ان هناك مفاوضات مع روسيا لتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي ،  لكن نتائج هذه المفاوضات مازالت غير واضحة"..

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مختطف

القبض على متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في بعقوبة 12 كانون الثاني 2020 03:58 م

عنف

استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة العشرات برصاص القوات الأمنية في كربلاء 12 كانون الثاني 2020 01:20 م

عصابة

القبض على عصابة لتروج العملة المزيفة شرقي بغداد 12 كانون الثاني 2020 08:29 ص

مختطف

تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد 12 كانون الثاني 2020 08:24 ص

انتحار

تسجيل 54 محاولة انتحار في ديالى العام الماضي أغلبها انتهت بالوفاة 12 كانون الثاني 2020 08:21 ص

لجنة الامن النيابية

خوف وقلق برلماني بسبب ضعف الحكومة 11 كانون الثاني 2020 04:20 م

قنابل- صورة تعبيرية

مسؤول محلي: المناطق الغربية تضم كميات كبيرة من القنابل غير المنفلقة 11 كانون الثاني 2020 12:59 م

القبض

القبض على متهمين اقدما على كسر أنبوب للنفط وسرقته بهدف بيعه في الأسواق السوداء في المثنى 11 كانون الثاني 2020 12:20 م

التعليقات