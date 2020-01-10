الاقتصاد النيابية : عمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة الى خارج العراق

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود عمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة الى خارج العراق ، عن طريق مزاد العملة .



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان البنك المركزي يبيع يوميا كميات كبيرة من الدولار، لكن هذه الاموال تدخل ضمن خانة الفساد، حيث هناك الكثير من الوصولات والشركات الوهمية التي لاوجود لها، وبالتالي فان هناك تسربا وتهريبا للعملة الصعبة الى خارج البلاد".



واوضحت :" ان البنك المركزي يمتلك خزينا كبيرا من الدولار ، و يبيع كميات كبيرة يوميا من اجل السيطرة على سعر الصرف ، على الرغم من توتر الوضع الراهن في البلاد ".

ف.ا