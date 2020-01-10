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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 05:19 م

الاتحاد الاوروبي يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع في العراق

الاتحاد الأوروبي

اعلن مسؤول اوروبي، ان دول الاتحاد الاوروبي ستعقد اجتماعا استثنائيا في بروكسل  لمناقشة الوضع في العراق.

وقال الممثل الاعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الامنية نائب رئيس المفوضية الاوربية جوزيف بوريل ، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي :" ان وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي سيعقدون اجتماعا استثنائيا في بروكسل لمناقشة الوضع في العراق".

 واضاف :" من المرتقب ان يصدر الوزراء بيانا موحدا يؤكد دعم وحدة وسيادة العراق".

من جهته  اوضح عبد المهدي خلال الاتصال :" ان التوتر الذي تعيشه المنطقة لايخدم الامن والاستقرار، ويجب بذل اقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب".

 

ف.ا

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