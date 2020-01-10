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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 05:13 م

بومبيو يؤكد لعبد المهدي :سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لحماية الشعبين الأمريكي والعراقي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو


اكد وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ان بلاده ستفعل كل مايتطلبه الامر لحماية الشعبين الامريكي والعراقي.
 
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو أكد خلال اتصاله مع عبد المهدي مساء امس إدانة واشنطن لإطلاق إيران للصواريخ الباليستية على موقعين داخل العراق، يحتضنان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وأضاف البيان أن بومبيو شدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما هو ضروري "لحماية الأمريكيين والعراقيين والدفاع عن المصالح المشتركة" للبلدين.

ف.ا
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