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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 04:53 م

طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة

شركة طيران لوفتهانزا الألمانية

أعلنت ناطقة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أن واحدة من طائراتها كانت تقوم برحلة بين فرانكفورت وطهران عادت أدراجها بعد ساعة من إقلاعها الخميس في إجراء "وقائي" لأسباب "أمنية" في "المجال الجوي لمطار" العاصمة الإيرانية.

وأشارت إلى أن الرحلة رقم "ال اتش 600" أقلعت مساء الخميس من فرانكفورت وعادت بعد نحو ساعة على ذلك "في إجراء محض وقائي".

وجاء هذا الإعلان بعيد تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن طائرة بوينغ 737 التي تحطمت الأربعاء قرب طهران، أسقطت بصاروخ إيراني لكن عن طريق الخطأ على الأرجح.

وأوضحت لوفتهانزا أن طائرتها من طراز إيرباص عادت إلى فرانكفورت بعد "تقييم (جديد) للوضع على الصعيد الأمني في المجال الجوي حول مطار طهران".

وأضافت أنها "تواصل تقييم الوضع على الأرض مع السلطات الوطنية والدولية" لكن رحلة لوفتهانزا المقررة الجمعة "ألغيت".

وكانت لوفتهانزا علّقت لساعات في الثامن من يناير كغيرها من شركات الطيران التحليق فوق إيران بعد الضربات الإيرانية على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، وإصابتها طائرة أوكرانية كانت تقل ركابا مدنيين لم ينجوا منهم أحد.

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