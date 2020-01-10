بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد عاجل.. ترامب: سنهزم الإسلام السياسي المتطرف تظاهرات العراق تدخل يومها المائة.. والمتظاهرون يخرجون اليوم في "مليونية كانون" إطلاق سراح الناشط محمد فاضل بعد 3 أيام من اختطافه في بغداد الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران اكثر من 50 اصابة بـ " حبة بغداد " في احدى نواحي ديالى سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب بسوريا.. وارتكب أكبر مجزرة ضد الإنسانية في حلب مدان بالانتماء لداعش .. حكمته كركوك بالسجن 15 عاما وبغداد افرجت عنه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 04:08 م

المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد

تظاهرات ساحة التحرير

توافد المئات إلى ساحة التحرير في بغداد من مختلف مناطق بغداد للمشاركة في تظاهرة وصوفها بأنها ستكون "مليونية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، أن مئات المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب وهم مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، في حين اظهرت مقاطع فيديو اخرى العشرات وهم ينظمون مسيرات احتجاجية ليلية.

من جانبه أفاد مصدر أمني، ببدء توافد أعداد متوسطة إلى ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرة وسط اجراءات امنية مشددة.

وأشار إلى وجود نقاط أمنية لتفتيش جميع الداخلين إلى الساحات (التحرير والخلاني) ومقتربات جسري الجمهورية والسنك.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية

طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة 10 كانون الثاني 2020 04:53 م

الناصرية

بالصور .. توافد كثيف للمتظاهرين على ساحة الحبوبي في الناصرية 10 كانون الثاني 2020 04:19 م

3

بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي 10 كانون الثاني 2020 04:16 م

الكويت

استنفار عسكري في الكويت بعد تصاعد وتيرة الأحداث بالعراق 10 كانون الثاني 2020 04:00 م

عاجل فيس

عاجل.. ترامب: سنهزم الإسلام السياسي المتطرف 10 كانون الثاني 2020 03:49 م

المهندس-696x464

مجلس الشورى الإيراني يكذب ولا يتجمل: المهندس أنهى عمره لصون استقلال العراق!!! 10 كانون الثاني 2020 02:59 م

السيستاني

السيستاني: على الجميع التخلي عن جزء من مصالحهم وتغليب مصلحة البلاد.. ونشطاء: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟؟ 10 كانون الثاني 2020 02:42 م

دولارات

الاقتصاد النيابية: دولارات العراق تهرب خارج البلاد عن طريق شركات وهمية 10 كانون الثاني 2020 02:31 م

التعليقات