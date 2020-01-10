المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد

توافد المئات إلى ساحة التحرير في بغداد من مختلف مناطق بغداد للمشاركة في تظاهرة وصوفها بأنها ستكون "مليونية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، أن مئات المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب وهم مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، في حين اظهرت مقاطع فيديو اخرى العشرات وهم ينظمون مسيرات احتجاجية ليلية.

من جانبه أفاد مصدر أمني، ببدء توافد أعداد متوسطة إلى ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرة وسط اجراءات امنية مشددة.

وأشار إلى وجود نقاط أمنية لتفتيش جميع الداخلين إلى الساحات (التحرير والخلاني) ومقتربات جسري الجمهورية والسنك.