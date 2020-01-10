مراقبون : فرض عقوبات إضافية على إيران سيرفع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

قال مراقبون اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قد تساهم في رفع أسعار النفط إلى 75 – 80 دولارا للبرميل.

وأضافوا أن “الولايات المتحدة تصر على فرض عقوبات إضافية قاسية على إيران”، مبينا ان “الهدف من هذه العقوبات هو إيصال صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر وفرض قيود جديدة على القطاع المالي في إيران”.



ولفتوا الى انه “في ظل ذلك قد تقوم الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” بزيادة إنتاجها من الخام.



يشار الى ان الرئيس الاميركي دونالد تراب، اكد في وقت سابق، من يوم امس الخميس الموافق (9 كانون الاول 2019)، ان اميركا ستفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب استهدافها لقواعد عسكرية في العراق قد دخلت حيز التنفيذ.

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