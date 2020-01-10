استنفار عسكري في الكويت بعد تصاعد وتيرة الأحداث بالعراق

كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الجمعة، أن الجهات العسكرية والأمنية وجهات أخرى تتأهب بكل قواتها للانتشار في جميع المواقع الحيوية والمنشآت المهمة بالبلاد، بعد تزايد وتيرة الأحداث بالعراق وتبادل القصف بين إيران والقوات الأمريكية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى، قولها ان هناك عملية رصد ومراقبة من قبل القطاعات الأمنية والعسكرية على مدار الساعة ورفع جاهزية جميع الأجهزة المعنية حول المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.



واشارت الى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك لتأمينها من أي اعتداءات قد تتعرض لها نظرا للأحداث الجارية بالمنطقة.



وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها وتعليماتها الى جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية والتخصصية، بالحجز الكلي ورفع حالة الاستعداد الأمني في أمن الحدود والسواحل والجهات المختصة الداخلية والخارجية والأمن الجنائي والأمن العام والعمليات والمرور والنجدة والأمن الخاص.



وتصاعدت التوترات في المنطقة، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء الثامن من كانون الثاني، قصف قاعدة “عين الأسد” العسكرية في العراق، التي تستضيف قوات أمريكية، بالصواريخ، انتقاما لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في القاعدة ذاتها.

ع د