مجلس الشورى الإيراني يكذب ولا يتجمل: المهندس أنهى عمره لصون استقلال العراق!!!

بعث رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني،اليوم الجمعة، برسائل عاجلة إلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية أن “لاريجاني بعث برقيات منفصلة إلى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدم لهم فيها التعازي بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس”.

واكد لارجاني في رسائل التعزية أن “الأخ المجاهد المخلص أبو مهدي المهندس (جمال جعفر الإبراهيمي)، صرف عمره المبارك للدفاع عن الإسلام وصون استقلال العراق ووحدة ترابه ومحاربة الإرهاب التكفيري والجهاد في سبيل الله، ولعب دورا هاما في المساهمة في استتباب الأمن بالعراق والمنطقة”.

وأضاف: “رغم أن فقدان هذا الرجل الحر المضحي أمر مؤلم ومحزن لجميع الشرفاء، فإن حياة وممات هؤلاء المجاهدين، يسطر ملحمة لصحوة الشعوب ويقدم نموذجا للشباب ويرسم أفقا مشرقا لتحقيق الأهداف الإسلامية والإنسانية”.

وأعرب لاريجاني عن “أمله بأن تتخذ الدول الإسلامية ودول المنطقة قرارات مؤثرة وجادة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ليشهد الجميع تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

ع د





