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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 02:42 م

السيستاني: على الجميع التخلي عن جزء من مصالحهم وتغليب مصلحة البلاد.. ونشطاء: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟؟

السيستاني

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة، ان على الجميع التخلي عن جزء من مصالحهم وتغليب مصلحة البلاد.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في الخطبة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف نص ما ورد من مكتب المرجعية  في النجف الأشرف وجاء فيها: في أوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الاّ مع استعداد جميع الأطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها”.
وأضاف، انّ “التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والامكانات ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين سيؤدي الى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل, وبالتالي ربما يخرج الجميع منها خاسرين، وتكون الخسارة الأكبر من نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس لهم دخل في الصراعات الداخلية والخارجية الجارية ولا يعنيهم أمرها بمقدار ما يهمهم أمن بلدهم واستقراره والمحافظة على استقلاله وسيادته وتوفير حياة حرة كريمة لهم ولأولادهم.
وبين انّ “ما وقع في الأيام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة، والمطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع اذا لم يتم وضع حد لها بسبب الاصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها، انّ من المتوقع أن يؤدّي ذلك الى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه.

فيما رفض نشطاء كلمة السيستاني لأن ما تقوله المرجعية لا تطبقه على نفسها وكأنه في ذلك مثل الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه .

ع د

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أخر تعديل: الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 02:55 م
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