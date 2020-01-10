ديالى : إجراءات جديدة بالاسواق لمنع تدفق المواد الفاسدة إليها

أعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن اعتماد ستراتيجية احزمة الاسواق لمنع تدفق المواد الفاسدة اليها.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث له ،ان” صحة ديالى بدات فعليا باعتماد ستراتيجية مهمة اطلق عليها احزمة الاسواق والمتضمنة زيادة فعالية فرق الرقابة والتفتيش من خلال تكثيف حملات التفتيش المباغتة للمخازن والاسواق وفتح نوافذ تعاون مع الاهالي للابلاغ عن المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية”.

واضاف العزاوي،ان” احزمة الاسواق تهدف الى منع تسويق المواد الفاسدة التي تشكل خطر على حياة الاهالي مؤكدا بان الايام العشرة الماضية تم ضبط واتلاف عدة اطنان من المواد الغذائية في اسواق بعقوبة فقط والعمل جاري في بقية الاسواق الاخرى داخل ديالى”.

واشار مدير اعلام صحة ديالى الى ان”تعاون الاهالي مع فرق التفتيش مهم للغاية في منع تدفق المواد الغذائية الفاسدة للاسواق والتي تؤدي الى بروز الامراض والاوبئة”.

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