الاقتصاد النيابية: دولارات العراق تهرب خارج البلاد عن طريق شركات وهمية

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،اليوم الجمعة، ان البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار يوميا من اجل السيطرة على سعر الصرف، لافتة الى ان الدولار يهرب خارج البلاد عن طريق شركات ووصولات وهمية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لها ، ان “البنك المركزي يمتلك خزينا كبيرا من الدولار، ويبيع يوميا كميات هائلة من العملة، على الرغم من توتر الوضع الراهن في البلاد”.

وأضافت ان “ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية لايوجد له أي مبرر، خاصة ان البنك المركزي مسيطر على عملية بيع الدولار”.

وبينت ان “السوق المالية للبنك المركزي يبيع يوميا كميات كبيرة من الدولار، لكن هذه الأموال تدخل ضمن خانة الفساد، حيث هناك الكثير من الوصولات والشركات الوهمية التي لاوجود لها، وبالتالي فأن هناك تسرب وتهريب للعملة الصعبة لخارج البلاد”.

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