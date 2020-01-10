بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد عاجل.. ترامب: سنهزم الإسلام السياسي المتطرف تظاهرات العراق تدخل يومها المائة.. والمتظاهرون يخرجون اليوم في "مليونية كانون" إطلاق سراح الناشط محمد فاضل بعد 3 أيام من اختطافه في بغداد الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران اكثر من 50 اصابة بـ " حبة بغداد " في احدى نواحي ديالى سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب بسوريا.. وارتكب أكبر مجزرة ضد الإنسانية في حلب مدان بالانتماء لداعش .. حكمته كركوك بالسجن 15 عاما وبغداد افرجت عنه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 02:31 م

الاقتصاد النيابية: دولارات العراق تهرب خارج البلاد عن طريق شركات وهمية

دولارات

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،اليوم  الجمعة، ان البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار يوميا من اجل السيطرة على سعر الصرف، لافتة الى ان الدولار يهرب خارج البلاد عن طريق شركات ووصولات وهمية.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح  لها ، ان “البنك المركزي يمتلك خزينا كبيرا من الدولار، ويبيع يوميا كميات هائلة من العملة، على الرغم من توتر الوضع الراهن في البلاد”.
وأضافت ان “ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية لايوجد له أي مبرر، خاصة ان البنك المركزي مسيطر على عملية بيع الدولار”.
وبينت ان “السوق المالية للبنك المركزي يبيع يوميا كميات كبيرة من الدولار، لكن هذه الأموال تدخل ضمن خانة الفساد، حيث هناك الكثير من الوصولات والشركات الوهمية التي لاوجود لها، وبالتالي فأن هناك تسرب وتهريب للعملة الصعبة لخارج البلاد”. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية

طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة 10 كانون الثاني 2020 04:53 م

الناصرية

بالصور .. توافد كثيف للمتظاهرين على ساحة الحبوبي في الناصرية 10 كانون الثاني 2020 04:19 م

3

بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي 10 كانون الثاني 2020 04:16 م

تظاهرات ساحة التحرير

المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد 10 كانون الثاني 2020 04:08 م

الكويت

استنفار عسكري في الكويت بعد تصاعد وتيرة الأحداث بالعراق 10 كانون الثاني 2020 04:00 م

عاجل فيس

عاجل.. ترامب: سنهزم الإسلام السياسي المتطرف 10 كانون الثاني 2020 03:49 م

المهندس-696x464

مجلس الشورى الإيراني يكذب ولا يتجمل: المهندس أنهى عمره لصون استقلال العراق!!! 10 كانون الثاني 2020 02:59 م

السيستاني

السيستاني: على الجميع التخلي عن جزء من مصالحهم وتغليب مصلحة البلاد.. ونشطاء: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟؟ 10 كانون الثاني 2020 02:42 م

التعليقات