الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

نصحت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى إيران بعد معلومات ترجح أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما أسقطت بصاروخ إيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "نظرا لمجموعة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض-جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وأضاف "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية: "ننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها"



