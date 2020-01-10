اكثر من 50 اصابة بـ " حبة بغداد " في احدى نواحي ديالى



كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى عن تسجيل اكثر من 50 اصابة بمرض "حبة بغداد" في ناحية حدودية شرقي المحافظة.



وقال مدير ناحية قزانية (110كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في تصريح صحفي :" ان قزانية سجلت خلال الاسابيع القليلة الماضية اكثر من 50 حالة اصابة بمرض حبة بغداد ، خاصة في القرى ومركز الناحية ،وان الاصابات تحت السيطرة".



واضاف اكرم :" تم اتخاذ اجراءات وقائية وتطبيق خطة تثقيف للاهالي بطرق الوقاية ومنع الاصابة وسبل استخدام بعض المبيدات في مكافحة الحشرات الناقلة للمرض "، داعيا دائرة صحة ديالى الى دعم المركز الصحي في الناحية بالادوية واللقاحات الضرورية لمعالجة المصابين .



ف.ا