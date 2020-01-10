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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:34 م

مدان بالانتماء لداعش .. حكمته كركوك بالسجن 15 عاما وبغداد افرجت عنه

محكمة

نقضت محكمة التمييز الاتحادية قرارا قضائيا بالسجن على متهم ادين بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، وقررت الافراج عنه بعد ان تم الحكم عليه بالسجن ١٥ عاما. 

وقال مصدر قضائي :" ان محكمة جنايات كركوك ادانت  متهما من ابناء المحافظة بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي  وحكمت عليه بالسجن ١٥ عاما ، وطلبت رئاسة الادعاء العام من محكمة التمييز الاتحادية في بغداد تصديق الحكم". 

واضاف المصدر :" ان محكمة التمييز وجدت ان المدان تراجع عن اقواله امام محكمة الجنايات ، مدعيا ان تعرضه للتعذيب اجبره على الادلاء باعترافات غير صحيحة ،  خلال مرحلة التحقيق ، وتم تأييد ذلك بتقرير طبي".

واوضح :" ان الوقائع اثبتت ان المدان  تعرض الى الاختطاف من تنظيم داعش الارهابي لاجباره على الانضمام اليه ،  قبل ان يتم الافراج عنه ، .و ان جهات امنية عديدة  اكدت سلامة موقف المدان "، مشيرا الى :" ان  محكمة التمييز وجدت ان الادلة التي استندت اليها محكمة الجنايات غير كافية وقررت الغاء التهمة والافراج عنه فورا". 

ف.ا
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