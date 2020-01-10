خطة واسعة لرفع آلاف الالغام الارضية على الحدود العراقية ـ الايرانية في ديالى



اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، عن خطة واسعة لرفع آلاف الالغام على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان وزارة الدفاع لديها خطة عمل واسعة وممنهجة ضمن قاطع ديالى خلال العام الجاري ، من خلال لجنة عليا تضم ضباطا كبارا لرفع الاف الالغام الارضية من مناطق على الحدود العراقية- الايرانية ضمن قاطع مندلي والمناطق القريبة منها ".



واضاف العزاوي:" ان المناطق الحدودية تضررت خلال العقود الثلاثة الماضية من وجود تلك الالغام بسبب انفجارها على المزارعين والرعاة ، ما ادى الى سقوط ضحايا "، مؤكدا :" ان وزارة الدفاع لديها اهتمام حقيقي وسيكون هناك تحرك قريبا في هذا الاطار ".



وتنتشر على الحدود العراقية- الايرانية حقول كبيرة للالغام الارضية تعود لحرب الثمانينات من القرن الماضي بين العراق وايران .



ف.ا