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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:30 م

خطة واسعة لرفع آلاف الالغام الارضية على الحدود العراقية ـ الايرانية في ديالى

الغام

اعلن  عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي،  عن خطة واسعة لرفع آلاف الالغام على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى. 

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان وزارة الدفاع لديها خطة عمل واسعة وممنهجة ضمن قاطع ديالى خلال العام الجاري ، من خلال لجنة عليا تضم ضباطا كبارا  لرفع الاف الالغام الارضية من مناطق على الحدود العراقية- الايرانية ضمن قاطع مندلي والمناطق القريبة منها ". 

واضاف العزاوي:"  ان  المناطق الحدودية تضررت خلال العقود الثلاثة الماضية من وجود تلك الالغام بسبب انفجارها على المزارعين والرعاة ، ما ادى الى سقوط ضحايا "، مؤكدا :" ان وزارة الدفاع لديها اهتمام حقيقي وسيكون هناك تحرك قريبا في هذا الاطار ". 

وتنتشر على الحدود العراقية- الايرانية حقول كبيرة للالغام الارضية تعود لحرب الثمانينات من القرن الماضي بين العراق وايران . 

ف.ا
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